В Самарской области школьники научились работать с дронами

Ученики 5 класса Центра дополнительного образования детей «Технополис» школы № 7 города Похвистнево завершили двухнедельную профильную смену, посвященную БАС. Обучение провели по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы», сообщили в Министерстве образования Самарской области.
Так, ребята смогли изучить историю развития беспилотной авиации и устройство современного дрона. Школьники отработали базовые навыки пилотирования и выполнили свои первые миссии в техническом симуляторе. Уточняется, что занятия проводились на оборудовании, поставленном в центр «Технополис» в 2024 году, под руководством опытных наставников.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.