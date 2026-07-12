На «Дрон Экспо-2026» в Казани выбрали лучший стартап в сфере БАС

На мероприятии состоялась питч-сессия Клуба инвесторов Российского венчурного форума (РВФ). Там пять команд представили свои разработки в сфере беспилотных авиационных систем. Победителем стал проект Visrobo Navigation. Этот программный комплекс объединяет визуальную, инерциальную и спутниковую навигацию. Данное решение позволяет дрону работать даже без сигнала GPS и выполнять полеты автономно. Эта разработка уже была представлена на Dubai Airshow-2025 и РВФ-2026. Теперь проект презентуют на Российском венчурном форуме-2027.