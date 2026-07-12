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На «Дрон Экспо-2026» в Казани выбрали лучший стартап в сфере БАС

Им стал программный комплекс, который позволяет устройству работать без сигнала GPS и выполнять полеты автономно.

Источник: Национальные проекты России

Лучший стартап в сфере беспилотных авиационных систем (БАС) был определен на «Дрон Экспо-2026» в столице Татарстана, сообщили в республиканском агентстве по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». В России развитие отрасли БАС поддерживается национальным проектом «Беспилотные летательные аппараты».

Напомним, что выставка-форум «Дрон Экспо-2026» прошла в Казани с 8 по 10 июля. Участниками стали более 200 ведущих компаний из России, Белоруссии и Китая.

На мероприятии состоялась питч-сессия Клуба инвесторов Российского венчурного форума (РВФ). Там пять команд представили свои разработки в сфере беспилотных авиационных систем. Победителем стал проект Visrobo Navigation. Этот программный комплекс объединяет визуальную, инерциальную и спутниковую навигацию. Данное решение позволяет дрону работать даже без сигнала GPS и выполнять полеты автономно. Эта разработка уже была представлена на Dubai Airshow-2025 и РВФ-2026. Теперь проект презентуют на Российском венчурном форуме-2027.

При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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