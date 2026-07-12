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В Самаре детскую школу искусств имени Анэтты Басс оснастили оборудованием

Также учреждение получило альбомы для живописи, учебные материалы для преподавания сольфеджио и музлитературы.

Источник: Национальные проекты России

Детская школа искусств (ДШИ) имени Анэтты Яковлевны Басс в Самаре получила новое оборудование при поддержке национального проекта «Семья», сообщили в региональном министерстве культуры.

Так, для пианистов приобрели профессиональные банкетки с регулируемой высотой. А для обучения по предпрофессиональной программе «Дизайн» были закуплены ноутбуки.

Кроме того, ДШИ получила учебные материалы для преподавания сольфеджио и музлитературы. Отделение изобразительного искусства пополнилось альбомами для живописи высокого полиграфического качества. Они содержат антологию стилей, используемых при изучении дисциплины «История искусств».

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.