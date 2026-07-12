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На Кубани школьницу, опоздавшую с заявлением, все же взяли в десятый класс

КРАСНОДАР, 12 июл — РИА Новости. Школьницу из Краснодара, не попавшую в старшую школу из-за поздней подачи заявления, зачислили в 10 класс во вторую волну приема заявлений, сообщает городской муниципальный центр управления.

Источник: РИА "Новости"

В пятницу в СМИ появилась информация о школьнице из Краснодара, которой отказали в зачислении в 10 класс гимназии № 72, мотивируя это нехваткой мест. Как утверждали СМИ, ссылаясь на маму девятиклассницы, в универсальном 10 классе гимназии физически не хватает мест для всех желающих. По словам матери, у девочки в аттестате хорошие оценки, идеальное поведение и отличная характеристика от классного руководителя.

В пресс-службе минобразования Краснодарского края РИА Новости пояснили, что девочка получила неудовлетворительную оценку по одному из госэкзаменов и на момент начала приема заявлений не имела аттестата. Первая волна приема в 10 класс проводилась первого июля, а заявление через портал Госуслуг семья школьницы подала седьмого июля, уточнили в министерстве, и тогда свободных мест в универсальном классе уже не было.

«Во вторую волну приема данная ученица зачислена в 10-й класс», — говорится в сообщении МЦУ Краснодара в «Максе».