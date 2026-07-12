На Кубани школьницу, опоздавшую с заявлением, все же взяли в десятый класс

В пятницу в СМИ появилась информация о школьнице из Краснодара, которой отказали в зачислении в 10 класс гимназии № 72, мотивируя это нехваткой мест. Как утверждали СМИ, ссылаясь на маму девятиклассницы, в универсальном 10 классе гимназии физически не хватает мест для всех желающих. По словам матери, у девочки в аттестате хорошие оценки, идеальное поведение и отличная характеристика от классного руководителя.