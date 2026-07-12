Команда из Оренбуржья стала призером трофи‑рейда «Болотная авантюра-2026»

Юбилейный заезд трофи‑рейда «Болотная авантюра-2026» прошел с 3 по 5 июля в городе Похвистнево в Самарской области при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Команда из Абдулинского округа Оренбургской области заняла второе место, сообщили в администрации муниципалитета.
Программа соревнований включала шесть категорий: пять для внедорожников и одну для квадроциклов. За победу боролись 65 экипажей из разных регионов России и Казахстана. Участникам необходимо было преодолеть труднопроходимые участки, грязевые заносы, водные преграды и крутые подъемы.
Честь Абдулинского округа на соревнованиях защищал экипаж Константина Салькова, Игоря Салькова, Евгения Котова и Дениса Сизинцева. Они участвовали в самой сложной категории «Спорт». В итоге их команда заняла второе место. Участникам экипажа вручили кубок, медаль и призовые наборы.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.