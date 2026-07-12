В Оренбургской области выбрали 14 территорий для благоустройства

Жители Оренбургской области выбрали 14 территорий для благоустройства в следующем году в ходе Всероссийского онлайн-голосования по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», проходившего с 21 апреля по 12 июня. Об этом сообщили в министерстве строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта региона.
Участие в голосовании приняли почти 307 тысяч жителей Оренбургской области. Они выбирали из 39 общественных пространств. Самое большое количество голосов набрали 14 территорий в 13 муниципальных образованиях региона. Их благоустроят в следующем году.
«Это рекордный показатель за все время проведения голосования. Благодарю всех, кто принял участие, ваша включенность — залог нашей успешной совместной работы», — отметил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.