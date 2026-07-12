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В Оренбургской области выбрали 14 территорий для благоустройства

Участие в голосовании приняли почти 307 тысяч человек.

Источник: Национальные проекты России

Жители Оренбургской области выбрали 14 территорий для благоустройства в следующем году в ходе Всероссийского онлайн-голосования по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», проходившего с 21 апреля по 12 июня. Об этом сообщили в министерстве строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта региона.

Участие в голосовании приняли почти 307 тысяч жителей Оренбургской области. Они выбирали из 39 общественных пространств. Самое большое количество голосов набрали 14 территорий в 13 муниципальных образованиях региона. Их благоустроят в следующем году.

«Это рекордный показатель за все время проведения голосования. Благодарю всех, кто принял участие, ваша включенность — залог нашей успешной совместной работы», — отметил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.