В Оренбургской области выбрали 14 территорий для благоустройства

Жители Оренбургской области выбрали 14 территорий для благоустройства в следующем году в ходе Всероссийского онлайн-голосования по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», проходившего с 21 апреля по 12 июня. Об этом сообщили в министерстве строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта региона.