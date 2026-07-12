В Арзамасе молодая мать с подругой погибли в ночном ДТП

В Нижегородской области в крупном ночном ДТП погибли две подруги, одна из них была молодой матерью.
Как сообщили в отделе ГИБДД Арзамаса, не уточняя личных данных, инцидент произошел в 1.20 на Станционной улице. Девушка на Volkswagen Tuareg превысила безопасную скорость, и кроссовер вылетел с дороги.
В автоинспекции отметили, что в аварии погибла девушка-водитель и ее пассажирка. Еще один пассажир, 25-летний молодой человек, доставлен в больницу.
В отделении ГИБДД уточнили, что участники аварии не были пристегнуты. Обстоятельства инцидента уточняются.
По данным «РГ», за рулем иномарки была 25-летняя местная жительница Анжелика К. У нее остались двое маленьких детей.