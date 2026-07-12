Путин поздравил работников рыбохозяйственного комплекса с Днем рыбака

В мае отмечалось, что Россия стала крупнейшим поставщиком рыбопродукции в Китай в 2025 году и сохранила позиции в первом квартале 2026 года. В 2025 году Россия экспортировала в КНР рыбопродукцию на $3,42 млрд, увеличив свою долю в рыбном импорте страны до 14,4%.