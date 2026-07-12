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Путин поздравил работников рыбохозяйственного комплекса с Днем рыбака

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников рыбохозяйственного комплекса с Днем рыбака и отметил, что отрасль демонстрирует значительный потенциал роста. Соответствующая телеграмма 12 июля опубликована на сайте Кремля.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Уверен, что вы и впредь будете работать с полной отдачей, достойно решать поставленные задачи, сохранять приверженность трудовым традициям ветеранов», — указано в тексте поздравления российского лидера.

Он отметил, что рыбохозяйственный сектор является важной отраслью экономики России, обеспечивающей продовольственную безопасность и социальное благополучие прибрежных регионов. Путин также подчеркнул, что создаются условия для привлечения крупных инвестиций, совершенствуются логистика и береговая инфраструктура, а промысловый флот обновляется.

Кроме того, глава государства добавил, что растущая популярность рыбалки способствует развитию туризма и формированию культуры бережного отношения к природным богатствам страны.

В мае отмечалось, что Россия стала крупнейшим поставщиком рыбопродукции в Китай в 2025 году и сохранила позиции в первом квартале 2026 года. В 2025 году Россия экспортировала в КНР рыбопродукцию на $3,42 млрд, увеличив свою долю в рыбном импорте страны до 14,4%.