МФЦ Ульяновской области оказали более 630 тыс. услуг с начала года

Цифровые сервисы МФЦ региона продолжают развиваться. Например, с этого года на сайте и в чат-боте заработал навигатор мер поддержки для участников СВО и членов их семей. Сервис помогает определить персональный перечень льгот после ответов на уточняющие вопросы. Также в чат-боте можно посмотреть, где есть бесплатные точки подключения к Wi-Fi.