МФЦ Ульяновской области оказали более 630 тыс. услуг с начала года

Жители Ульяновской области получили более 630 тысяч услуг в МФЦ в первой половине 2026 года, сообщили в правительстве региона. В том числе около 118 тысяч услуг было оказано онлайн в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Чаще всего жители обращались по вопросам государственного кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое имущество, регистрационного учета по месту пребывания или жительства, а также получению поддержки через «Госуслуги». Отметим, в Ульяновской области действует 28 центров «Мои документы».
Цифровые сервисы МФЦ региона продолжают развиваться. Например, с этого года на сайте и в чат-боте заработал навигатор мер поддержки для участников СВО и членов их семей. Сервис помогает определить персональный перечень льгот после ответов на уточняющие вопросы. Также в чат-боте можно посмотреть, где есть бесплатные точки подключения к Wi-Fi.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.