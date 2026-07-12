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Трансляция «Алых парусов» побила рекорд по количеству зрителей в 2026 году

Почти 50 миллионов человек посмотрели трансляцию легендарного праздника выпускников.

Источник: Комсомольская правда

«Алые паруса» вновь поставили новый рекорд. В этом году почти 50 миллионов человек посмотрели трансляцию праздника выпускников: 28 миллионов — это телеохват, включая трансляции в других страна, плюс еще 20 миллионов — это онлайн-просмотры. Статисткой поделился «Пятый канал».

— Отдельная гордость — это почти 14 миллионов просмотров в «Одноклассниках», — сообщает телеканал. — Беспрецедентный показатель для этой площадки.

Кстати, впервые праздник синхронно переводился сразу на три языка — английский, китайский и вьетнамский. Напомним, после многолетнего перерыва легендарный праздник выпускников начал снова проводиться в Северной столице в 2005 году.

«КП-Петербург» каждый год активно освещает праздник. В этом году «Алые паруса» запомнились сюрпризом от Вани Дмитриенко, братания под «Матушку», горящая Жар-Птица и… возвращение стиля эмо.