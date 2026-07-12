Трансляция «Алых парусов» побила рекорд по количеству зрителей в 2026 году

«Алые паруса» вновь поставили новый рекорд. В этом году почти 50 миллионов человек посмотрели трансляцию праздника выпускников: 28 миллионов — это телеохват, включая трансляции в других страна, плюс еще 20 миллионов — это онлайн-просмотры. Статисткой поделился «Пятый канал».