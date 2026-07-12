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Мэр Иван Носков хочет провести планерку на островах вокруг Самары

Глава Самары проверит, как поддерживаются чистота и правопорядок за Волгой.

Источник: администрация Самары

В ближайшее время глава Самары Иван Носков планирует провести «планерку на ногах» на островах вокруг Самары. Он посетит Проран, Голодный и др. Об этом мэр сообщил в своем канале МАХ.

«Сейчас самый пик сезона отдыха. Важно, чтобы на островах поддерживались чистота и правопорядок, осуществлялся своевременный вывоз мусора, охрана лесов», — написал Носков.

Мэр призвал всех, кто уже успел отдохнуть за Волгой, поделиться впечатлениями на его странице во ВКонтакте. Также он попросил отдыхающих соблюдать меры пожарной безопасности и купаться только на официальных пляжах.