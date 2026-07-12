Город на колёсах: как прошел первый «Велодень» в Калининграде

В Калининграде в воскресенье, 12 июля, состоялся первый городской фестиваль «Велодень», посвященный памяти велоэнтузиаста и тренера Геннадия Михайлова. Площадкой праздника стала парковка у здания правительства Калининградской области, где для гостей организовали детские заезды на беговелах и велосипедах, мастер-классы, конкурсы, фотозоны и зону технического обслуживания велосипедов. Кульминацией фестиваля стал 13-километровый велопарад по центральным улицам города.