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ЦИК завершил приём документов для формирования списков кандидатов в Госдуму

Принять участие в избирательной кампании смогут не более 11 партий.

Источник: Клопс.ru

ЦИК РФ завершил приём документов для формирования списков кандидатов на выборах в Госдуму. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы теперь понимаем, что принять участие в избирательной кампании по выборам в Госдуму смогут не более 11 партий», — отметил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.

По подсчётам ТАСС, документы представили все пять партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также шесть непарламентских («Яблоко», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, «Коммунисты России», «Родина», Партия прямой демократии и «Зелёные»).

Этап заверения списков уже прошли шесть партий: ЛДПР, КПРФ, «Единая Россия», «Новые люди», «Яблоко» и Партия пенсионеров. КПРФ первой представила материалы для регистрации федерального списка кандидатов.

Выборы в Госдуму девятого созыва пройдут 20 сентября 2026 года.

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