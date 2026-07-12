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Главные события недели 6−12 июля в Черноземье

Аграрии Черноземья опасаются срыва сезонных работ из-за роста цен на топливо на 46%: эксклюзивные комментарии участников рынка и экспертов опасаются.

Источник: Коммерсантъ

Аграрии Черноземья опасаются срыва сезонных работ из-за роста цен на топливо на 46%: эксклюзивные комментарии участников рынка и экспертов опасаются.

Тамбовские власти ответили на слухи о введении схемы продажи топлива «чет-нечет».

В Орловской области схема продажи топлива «чет-нечет» действует, а снятие ограничений отложили на неделю.

Как выяснил «Ъ-Черноземье», почти все активы национализированного холдинга КДВ в Воронежской, Орловской и Тамбовской областях ухудшили финансовые результаты: комментарии управленцев ухудшили.

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев призвал стойко, «как предки во время Великой Отечественной войны», переносить перебои с электричеством и водой после ударов ВСУ по инфраструктуре.

В Тамбове, самом далеком от линии боевого соприкосновения облцентре Черноземья, приняли дополнительные меры для укрытия людей при ракетной опасности.

Новый воронежский прокурор Сергей Филипенко представился коллективу и элитам.

Воронежское авиационно-космическое и оборонное предприятие «Опытно-конструкторское бюро моторостроения» ищет льготное финансирование под угрозой банкротства.

Стало известно, что в Черноземье в июне резко — на 73% — вырос спрос на самозапреты на кредиты: объяснение аналитиков вырос.

«Семья» Красавиных строит клубный дом у Центрального парка Воронежа за 1,5 млрд рублей.

В Центрально-Черноземном банке Сбербанка сразу пул назначений: липецкое отделение возглавил Михаил Архипов, белгородское — Иван Стукалов, а зампредом ЦЧБ по проблемным активам стал Евгений Поливаев.

В Воронеже закрылся шоурум Tesla ABC Electric Motors Club.

Тюменская компания подала иск о банкротстве к воронежской структуре ГК «Вестерос».

Воронежский управленец Андрей Марцевой повышен до операционного директора «Магнита у дома».

Флигель исторической усадьбы Елисеева продают в Воронеже за 38 млн рублей.

Здание магазина «Наследникъ Выжанова» продают в Воронеже за 59 млн рублей.

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Биография Александра Шуваева
Александр Михайлович Шуваев — российский военнослужащий и государственный деятель, участник специальной военной операции и программы «Время героев». В 2026 году его назначили временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области: подробности биографии военного и политика — в материале.
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