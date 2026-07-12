Главные события недели 6−12 июля в Черноземье

Аграрии Черноземья опасаются срыва сезонных работ из-за роста цен на топливо на 46%: эксклюзивные комментарии участников рынка и экспертов опасаются.
Тамбовские власти ответили на слухи о введении схемы продажи топлива «чет-нечет».
В Орловской области схема продажи топлива «чет-нечет» действует, а снятие ограничений отложили на неделю.
Как выяснил «Ъ-Черноземье», почти все активы национализированного холдинга КДВ в Воронежской, Орловской и Тамбовской областях ухудшили финансовые результаты: комментарии управленцев ухудшили.
Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев призвал стойко, «как предки во время Великой Отечественной войны», переносить перебои с электричеством и водой после ударов ВСУ по инфраструктуре.
В Тамбове, самом далеком от линии боевого соприкосновения облцентре Черноземья, приняли дополнительные меры для укрытия людей при ракетной опасности.
Новый воронежский прокурор Сергей Филипенко представился коллективу и элитам.
Воронежское авиационно-космическое и оборонное предприятие «Опытно-конструкторское бюро моторостроения» ищет льготное финансирование под угрозой банкротства.
Стало известно, что в Черноземье в июне резко — на 73% — вырос спрос на самозапреты на кредиты: объяснение аналитиков вырос.
«Семья» Красавиных строит клубный дом у Центрального парка Воронежа за 1,5 млрд рублей.
В Центрально-Черноземном банке Сбербанка сразу пул назначений: липецкое отделение возглавил Михаил Архипов, белгородское — Иван Стукалов, а зампредом ЦЧБ по проблемным активам стал Евгений Поливаев.
В Воронеже закрылся шоурум Tesla ABC Electric Motors Club.
Тюменская компания подала иск о банкротстве к воронежской структуре ГК «Вестерос».
Воронежский управленец Андрей Марцевой повышен до операционного директора «Магнита у дома».
Флигель исторической усадьбы Елисеева продают в Воронеже за 38 млн рублей.
Здание магазина «Наследникъ Выжанова» продают в Воронеже за 59 млн рублей.