Бронзовую медаль первенства Европы по плаванию среди юниоров и юниорок 16−18 лет в составе сборной России завоевала Полина Иванушкина из Калужской области, сообщили в региональном министерстве спорта. Развитие плавания — одно из направлений государственной программы «Спорт России».
Соревнования завершились в Мюнхене 12 июля. Они проходили на легендарной арене — Олимпийском бассейне 1972 года. В турнире приняли участие свыше 1250 спортсменов из 45 стран.
Во второй день соревнований сборная России заняла третье место в эстафете 4×100 м вольным стилем. В составе команды — Кира Манохина, Ксения Сорокина, Полина Холопова, Ксения Мишарина. В предварительном этапе участвовала Полина Иванушкина из спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» (Обнинск, Калужская область). Мастер спорта помогла эстафетной команде пробиться в финал и внесла вклад в завоевание бронзовой медали.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.