В Волгограде диджей устроил рейв в автомобильной очереди на АЗС

— Идею подглядел в Интернете, где с помощью искусственного интеллекта делали подобные ролики. Мне захотелось проверить, как это будет выглядеть вживую. Многие водители отреагировали очень позитивно, некоторые открывали стекла, чтобы послушать музыку, — поделился с информагентством Павел Мирошкин.