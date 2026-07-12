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В Волгограде диджей устроил рейв в автомобильной очереди на АЗС

В Краснооктябрьском районе Волгограда диджей решил скоротать время автомобилистам в очереди на АЗС и.

В Краснооктябрьском районе Волгограда диджей решил скоротать время автомобилистам в очереди на АЗС и устроил рейв. По словам волгоградца, несмотря на жаркую погоду неожиданный концерт многие из водителей на заправке охотно поддержали.

— Идею подглядел в Интернете, где с помощью искусственного интеллекта делали подобные ролики. Мне захотелось проверить, как это будет выглядеть вживую. Многие водители отреагировали очень позитивно, некоторые открывали стекла, чтобы послушать музыку, — поделился с информагентством Павел Мирошкин.

Также из плюсов волгоградец отметил, что перформанс не только поднял настроение у окружающих, но и заметно сократил время ожидания.

Видео: Павел Мирошкин / t.me.