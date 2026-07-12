На Дону заработала новая программа финансовой поддержки для малых компаний

Программа включает микрозаем до 5 млн рублей со ставкой от 3% до 12% годовых, лизинговый продукт от 300 тысяч до 15 млн рублей с удорожанием от 3% в год для российского имущества, а также поручительство Гарантийного фонда до 10 млн рублей. Отметим, что в Ростовской области в реестр МТК включены 130 предприятий. Претендовать на включение могут компании с объемом выручки до 4 млрд рублей и основным видом деятельности из специального перечня.