На Дону заработала новая программа финансовой поддержки для малых компаний

Новая программа финансовой поддержки предприятий, состоящих в реестре малых технологических компаний (МТК), запущена на базе донского центра «Мой бизнес» в Ростовской области, сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области. Поддержка предоставляется в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Программа включает микрозаем до 5 млн рублей со ставкой от 3% до 12% годовых, лизинговый продукт от 300 тысяч до 15 млн рублей с удорожанием от 3% в год для российского имущества, а также поручительство Гарантийного фонда до 10 млн рублей. Отметим, что в Ростовской области в реестр МТК включены 130 предприятий. Претендовать на включение могут компании с объемом выручки до 4 млрд рублей и основным видом деятельности из специального перечня.
«В Ростовской области для МТК, работающих в сфере IT, фармацевтики и биотехнологий, с начала 2026 года действует сниженный налог на прибыль — 10% вместо 17%. Кроме того, статус в реестре МТК — это маркер для инвесторов и крупных заказчиков, что компания соответствует высоким стандартам», — рассказал первый заместитель губернатора региона Алексей Господарев.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.