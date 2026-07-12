Десять театров представили свои работы на фестивале в Свердловской области

Каменск-Уральский принял II Всероссийский фестиваль профессиональных театров «ГиБрИд», сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области. Мероприятие соответствует целям нацпроекта «Семья».
На сцене театра «Драма № 3» свои постановки представили десять театральных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Тюмени, Ижевска, Омска и Свердловской области. Свердловскую область в конкурсной программе представили Коляда-театр со спектаклем «Вий», Ирбитский драматический театр с постановкой «Рабство мужей» и Театр музыки, драмы и комедии Новоуральска со спектаклем «Я — Таня Ларина».
Помимо конкурсной программы, зрителей ждали показы спектаклей хозяев фестиваля — театра «Драма № 3», бесплатные выступления в городских парках, творческие встречи, актерские клубы, мастер-классы, лекции и концерты. Главной особенностью фестиваля стал спектакль-гибрид — уникальный творческий проект, в котором приняли участие все театры-участники. Основой постановки стали юмористические рассказы Антона Чехова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.