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Почти 18 часов сохранился режим атаки БПЛА в Воронежской области

Отбой беспилотной опасности объявили 12 июля в 17:53.

Режим опасности атаки БПЛА сохранялся в Воронежской области почти 18 часов. Ее объявил губернатор Александр Гусев 11 июля в 23:40. После этого по всему региону работала воздушная тревога — в 1:15 была опасность ракетной атаки. Она продержалась 45 минут. А отбой опасности БПЛА прозвучал 12 июля лишь в 17:53. Об этом свидетельствуют сообщения Александра Викторовича.

Напомним, минувшей ночью прямая атака БПЛА угрожала Борисоглебскому, Лискинскому, Острогожскому, Россошанскому и Боровскому районам. Непосредственную атаку в этих муниципалитетах отменили в 4:08 утра.

— Дежурные ПВО над тремя городскими округами и двумя районами Воронежской области сбили 12 БПЛА, — уточнил глава региона.

По его предварительной информации, «пострадавших и разрушений нет».

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