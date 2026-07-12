Народные приметы на 13 июля: сегодня надо съесть жёлтое яйцо

По народному календарю сегодня Полупетр, Макушка лета, Поминки по весне. Названия праздника отражают переходный характер периода, на который он выпадает: прохлада окончательно уходит, лето вступает в жаркую фазу. По приметам, с 13 июля начинается знойная пора: солнце печет без пощады, воздух наполняется ароматами трав и цветов. В этот день красили яйца в желтый или золотой цвет, они символизировали солнце, тепло и новую энергию. По поверьям, если съесть несколько крашеных яиц, жизнь наполнится добром и гармонией.