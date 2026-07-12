Народные приметы на 13 июля: сегодня надо съесть жёлтое яйцо

По народному календарю сегодня Полупетр, Макушка лета, Поминки по весне. Названия праздника отражают переходный характер периода, на который он выпадает: прохлада окончательно уходит, лето вступает в жаркую фазу. По приметам, с 13 июля начинается знойная пора: солнце печет без пощады, воздух наполняется ароматами трав и цветов. В этот день красили яйца в желтый или золотой цвет, они символизировали солнце, тепло и новую энергию. По поверьям, если съесть несколько крашеных яиц, жизнь наполнится добром и гармонией.
День удачен для смелых финансовых операций, но повезет только тем, кто будет действовать с умом и без жадности. Утро стоит начинать с тишины и размышлений. В первой половине дня не стоит назначать встречи и планировать хозяйственные дела. Не стоит стричь волосы и ногти, чтобы не ослабить жизненные силы. Не рекомендуется заводить новые знакомства, лучше укреплять старые связи.
Нельзя сегодня без серьезной причины отказываться от приглашения в гости.
Народные приметы на 13 июля:
— слышно кукушку — остаток лета будет теплым и ясным, а зима — поздней;
— роза распустилась с утра — день будет жарким и солнечным;
— трава с утра сухая, а туман стелется низко — к дождю;
— рыба держится у поверхности воды — вечер будет теплым и спокойным;
— день очень жаркий — зной продержится еще три недели.
Источник: pogoda.mail.ru.