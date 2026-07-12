«Ротор» показал неплохой футбол, но уступил в Нижнем Новгороде — 2:4

И в том момент, когда обычно команды опускают руки и прекращают играть, «Ротор» показал интересные решения в атаке. Фланговые навесы поставили в тупик оборону хозяев. Прострел с левого фланга едва не реализовал Александр Трошечкин, спас вратарь хозяев Медведев. А при подачах с углового новгородцам противопоставить было нечего, два удара Эмерсона на 41-й и 45-й минутах и два шикарных гола.