Под центром Волгограда скрыт некрополь старого Царицына

В советское время Комсомольский сад, который волгоградцы знают сегодня, стал местом народных гуляний, а затем революционной трибуной. В годы войны здесь располагался бункер комитета обороны. Сколько еще останков лежит под фонтанами, плиткой и газонами Центрального района, никто не знает.