Под центром Волгограда скрыт некрополь старого Царицына

Под площадью Павших Борцов, Горсадом и остановкой «Краснознаменская» в Волгограде скрыт некрополь старого Царицына. Самое большое кладбище города занимало территорию нынешнего Горсада, гостиницы «Октябрьская» и тянулось до пожарной каланчи. В XVIII-XIX веках это была городская окраина, где хоронили всех — от купцов до жертв эпидемий.
Канал «Ритуальный патруль» напомнил, что в 1837 году купец Илья Бабаев построил на этом месте каменный храм в честь иконы «Всех скорбящих радости» — Скорбященскую церковь. При ней находился главный погост города.
В 1886 году кладбище закрыли: город разрастался, железная дорога требовала современной застройки, а старые могилы мешали планам. Реставраторы и археологи утверждают: большинство захоронений так и остались на месте — их не переносили, а просто засыпали и застроили.
Сегодня следы некрополя всплывают случайно. При ремонте гостиницы «Октябрьская» экскаваторы вскрыли кости царицынцев XVIII-XIX веков. При реставрации пожарной каланчи под полом снова нашли гробницы.
По воспоминаниям художницы Надежды Черниковой, в 1950-х при рытье котлована на улице Комсомольской нашли черные гробы с белыми крестами, внутри — тела священников в золотых ризах, которых вывезли в неизвестном направлении.
Недавно рабочие-озеленители в Горсаду при посадке деревьев наткнулись на фундамент той самой Скорбященской церкви — последнее напоминание о крупнейшем кладбище города.
В советское время Комсомольский сад, который волгоградцы знают сегодня, стал местом народных гуляний, а затем революционной трибуной. В годы войны здесь располагался бункер комитета обороны. Сколько еще останков лежит под фонтанами, плиткой и газонами Центрального района, никто не знает.
Ранее сообщалось о трехдневной рабочей неделе для волгоградцев.