В Балашовском районе Саратовской области обновят свыше 30 км дорог

Более 30 км дорог в Балашовском районе Саратовской области приведут в порядок в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве дорожного хозяйства Саратовской области.
В список ремонтируемых дорог вошли три объекта. Это автоподъезд к поселку Октябрьский, дорога село Пады — станция Пады и участок трассы Балашов — Ивановка.
На трассе Балашов — Ивановка протяженностью более 8 километров выполняется устройство слоя асфальтогранулобетона по технологии холодной регенерации. Старое покрытие измельчается, к нему добавляются щебень, песок и цемент, затем смесь застывает прямо на дороге. Поверх укладываются еще два слоя асфальтобетона. Технология экономически выгодна, так как позволяет повторно использовать существующие слои без вывоза и утилизации. Готовность объекта — 30%.
Также начался ремонт двух дорог, ведущих к туристическому селу Пады. Там расположены санаторий, музей, Дом культуры и пруды.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.