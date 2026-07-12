В Балашовском районе Саратовской области обновят свыше 30 км дорог

На трассе Балашов — Ивановка протяженностью более 8 километров выполняется устройство слоя асфальтогранулобетона по технологии холодной регенерации. Старое покрытие измельчается, к нему добавляются щебень, песок и цемент, затем смесь застывает прямо на дороге. Поверх укладываются еще два слоя асфальтобетона. Технология экономически выгодна, так как позволяет повторно использовать существующие слои без вывоза и утилизации. Готовность объекта — 30%.