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Под Воронежем 15 июля возможны перебои с ТВ и радио

Из-за профилактики на передающей станции с 8:00 до 17:00 могут временно отключаться цифровые пакеты РТРС-1 и РТРС-2.

Жителей Борисоглебска предупредили о плановых перебоях в вещании федеральных телеканалов и радио. Технические работы на местной передающей станции пройдут в среду, 15 июля, и могут вызвать кратковременное пропадание сигнала. Об этом сообщается на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Ограничения затронут пакеты цифрового эфирного телевидения РТРС-1 и РТРС-2, в которые входят обязательные общедоступные каналы, а также некоторые FM-радиостанции. Специалисты будут проводить профилактику на оборудовании в интервале с 8 утра до 5 вечера. В указанный период возможны как единичные сбои, так и полное отключение трансляции на непродолжительное время.

Ранее сайт «КП-Воронеж» сообщал об отключении горячей воды в Воронеже.

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