Под Воронежем 15 июля возможны перебои с ТВ и радио

Ограничения затронут пакеты цифрового эфирного телевидения РТРС-1 и РТРС-2, в которые входят обязательные общедоступные каналы, а также некоторые FM-радиостанции. Специалисты будут проводить профилактику на оборудовании в интервале с 8 утра до 5 вечера. В указанный период возможны как единичные сбои, так и полное отключение трансляции на непродолжительное время.