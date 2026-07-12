Фильм о Майкле Джексоне стал первым собравшим $1 млрд байопиком

В американских кинотеатрах картина собрала $371,8 млн, а за рубежом — еще $629,8 млн. Только за первые выходные байопик о Майкле Джексоне заработал $314 млн. Благодаря повторным показам «Майкл» стал мировым лидером кассовых сборов среди биографических фильмов. Он обогнал «Оппенгеймера» 2023 года, заработавшего $975 млн, и «Богемскую рапсодию» 2018 года — ранее самый прибыльный музыкальный байопик ($911 млн).