Трамп заявил, что Грэм* желал продолжения конфликта на Украине

В тот же день глава Белого дома рассказал, что разговаривал с сенатором за несколько часов до его смерти. Грэм* позвонил ему вечером 11 июля, чтобы обсудить законопроект «О спасении Америки», и, «кроме усталости», политик «был в порядке». По словам Трампа, смерть Грэма* была «быстрым концом» и, «возможно, не самым худшим способом умереть».