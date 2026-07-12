Сенатор США от штата Южная Каролина Линдси Грэм* хотел, чтобы вооруженный конфликт между Россией и Украиной продолжался. Такое мнение в воскресенье, 12 июля, выразил президент США Дональд Трамп.
— Я хотел, чтобы (конфликт на Украине — прим. «ВМ») закончился очень быстро. Мне кажется, сенатор, честно говоря, больше хотел, чтобы он продолжался, — отметил американский лидер в беседе с телеканалом NBC News.
В тот же день глава Белого дома рассказал, что разговаривал с сенатором за несколько часов до его смерти. Грэм* позвонил ему вечером 11 июля, чтобы обсудить законопроект «О спасении Америки», и, «кроме усталости», политик «был в порядке». По словам Трампа, смерть Грэма* была «быстрым концом» и, «возможно, не самым худшим способом умереть».
Линдси Грэм*, который был известен своими антироссийскими заявлениями, скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни. Он занимал должность сенатора в течение более 20 лет. Политик призывал к противодействию России на мировой арене, а также выступал против Ирана и Китая.
*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.