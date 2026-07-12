Какой сегодня праздник: Международный день дирижёра

Международный день дирижера отмечается 13 июля. Праздник был учрежден в 2013 году по инициативе студентов испанской школы дирижирования. Дата выбрана в память о выдающемся дирижере Карлосе Клайбере, который скончался 13 июля 2004 года. Его техника дирижирования считается эталоном для многих поколений музыкантов. Праздник призван выразить благодарность дирижерам за их талант, умение задавать темп и создавать атмосферу исполнения.
Сегодня Международный день головоломки. 13 июля 1944 года родился Эрне Рубик — венгерский изобретатель, создатель знаменитого Кубика Рубика. Цель праздника — привлечь внимание к головоломкам как инструменту развития логики, креативности и когнитивных способностей, а также отметить вклад изобретателей и энтузиастов в эту сферу. Он посвящен всем видам интеллектуальных задач: от классических механических (Кубик Рубика, «Пятнашки», «Ханойская башня») до печатных (кроссворды, судоку, ребусы) и устных (шарады, загадки). Действующий мировой рекорд среди людей по сборке классического кубика Рубика (3×3х3) в единичной попытке — 3,05 секунды. Его установил китаец спидкубер Сюаньи Гэн. В 2024 году американец Томми Черри собрал кубик вслепую за 12,97 секунды (время включает и запоминание, и саму сборку).
День довольных сотрудников призван подчеркнуть позитивные стороны работы и важность удовлетворенности сотрудников. В этот день сотрудники, которые довольны своей работой и получают от нее удовольствие, могут объединиться, поделиться тем, что им нравится в профессии, и напомнить себе, что радость от работы — это осознанный выбор. Довольные сотрудники более продуктивны, склонны предлагать новые идеи и конструктивно давать обратную связь. Когда коллектив удовлетворен работой, это положительно влияет на результаты компании и снижает текучесть кадров.