Какой сегодня праздник: Международный день дирижёра

Сегодня Международный день головоломки. 13 июля 1944 года родился Эрне Рубик — венгерский изобретатель, создатель знаменитого Кубика Рубика. Цель праздника — привлечь внимание к головоломкам как инструменту развития логики, креативности и когнитивных способностей, а также отметить вклад изобретателей и энтузиастов в эту сферу. Он посвящен всем видам интеллектуальных задач: от классических механических (Кубик Рубика, «Пятнашки», «Ханойская башня») до печатных (кроссворды, судоку, ребусы) и устных (шарады, загадки). Действующий мировой рекорд среди людей по сборке классического кубика Рубика (3×3х3) в единичной попытке — 3,05 секунды. Его установил китаец спидкубер Сюаньи Гэн. В 2024 году американец Томми Черри собрал кубик вслепую за 12,97 секунды (время включает и запоминание, и саму сборку).