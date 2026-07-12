Воспитатели из Красноуральска приняли участие в общероссийском форуме

Делегация воспитателей из муниципального округа Красноуральск Свердловской области приняла участие в общероссийском форуме «Воспитатели России», что соответствует целям национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в Управлении образования городского округа Красноуральск.
Событие состоялось 6 июля в подмосковном Красногорске. В нем приняли участие более 350 представителей из 45 регионов. К онлайн-трансляции присоединились около 50 тысяч человек.
Свердловскую область представили старший преподаватель Института развития образования Ольга Толстикова, заведующий детским садом № 41 из Первоуральска Екатерина Рыбникова, руководитель красноуральского детского сада № 18 Татьяна Ахметдинова и старший воспитатель этого же учреждения Наталия Томбасова. Среди главных тем форума: укрепление традиционных семейных ценностей, внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта в сферу воспитания, развитие профессиональных компетенций педагогов и тиражирование лучших региональных практик. Полученные знания будут внедрены в работу детских садов Красноуральска.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.