Роспотребнадзор напомнил самарцам, как избежать заражения от речной рыбы

Горячее копчение проводится при температуре 80 не менее 2 часов. Печь пироги с рыбой советуют не менее 1 часа. Замораживать рыбу до 1 кг нужно при −28 °C не менее 41 часа, при −35 °C — не менее 10 часов, в бытовом холодильнике — не менее месяца.