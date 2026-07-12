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Глава РФПИ Дмитриев назвал Британию падшей империей

Лондон бездумно идет по пути Байдена в отношении мигрантов, ранее отметил Дмитриев.

Источник: Комсомольская правда

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал Британию падшей империей, комментируя миграционный кризис в Соединенном королевстве.

Так он отреагировал на публикацию в соцсети X британского правого активиста Томми Робинсона. Политик выложил, предположительно, сгенерированное ИИ видео, на котором к девушке пристает смуглый мужчина, но за нее заступается другой, светлокожий. К ним подходит полная полицейская, достает листок, на котором написано, что люди со светлым тоном кожи — виноваты, с темным — невиновны. Затем она достает электрошокер и бьет током светлокожего мужчину, а затем наносит ему удары дубинкой. Робинсон указал, что это точное отображение «современной Британии».

«Падшая Империя», — написал Дмитриев.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава РФПИ указал, что Лондон все еще не желает признавать своих ошибок в вопросах миграции и бездумно идет по пути экс-президента США Джо Байдена. По его словам, в Британии процветает настоящая преступность из-за огромного числа мигрантов. Однако почему-то британские власти по-прежнему не решают эту проблему.

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