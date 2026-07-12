Глава РФПИ Дмитриев назвал Британию падшей империей

Так он отреагировал на публикацию в соцсети X британского правого активиста Томми Робинсона. Политик выложил, предположительно, сгенерированное ИИ видео, на котором к девушке пристает смуглый мужчина, но за нее заступается другой, светлокожий. К ним подходит полная полицейская, достает листок, на котором написано, что люди со светлым тоном кожи — виноваты, с темным — невиновны. Затем она достает электрошокер и бьет током светлокожего мужчину, а затем наносит ему удары дубинкой. Робинсон указал, что это точное отображение «современной Британии».