Словакия, Чехия, Венгрия и другие страны НАТО отказались помогать Украине оружием и финансами

Той же позиции придерживаются Венгрия, Чехия и ряд других государств. Пеллегрини подчеркнул, что участие в программе помощи не является обязательным для всех членов Альянса — каждая страна самостоятельно оценивает свои экономические и военные возможности. Например, Словакия не намерена увеличивать оборонные расходы из-за ожиданий администрации США.