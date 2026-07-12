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Словакия, Чехия, Венгрия и другие страны НАТО отказались помогать Украине оружием и финансами

Финансирование не является обязательным для членов Альянса.

Источник: Клопс.ru

Президент Словакии заявил, что несколько стран НАТО отказались делиться с Украиной деньгами на дальнейшую военную поддержку Украины. Об этом пишут «Известия».

«Словакия не одинока в этой позиции. Мы по-прежнему придерживаемся принципа, что не будем поставлять оружие или участвовать в финансовом обеспечении дальнейшего вооружения Украины», — сказал Петер Пеллегрини в эфире телеканала ТА-3.

Той же позиции придерживаются Венгрия, Чехия и ряд других государств. Пеллегрини подчеркнул, что участие в программе помощи не является обязательным для всех членов Альянса — каждая страна самостоятельно оценивает свои экономические и военные возможности. Например, Словакия не намерена увеличивать оборонные расходы из-за ожиданий администрации США.

Крупнейшая польская оппозиционная партия «Право и справедливость» потребовала помешать интеграции Украины в Евросоюз.

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