В Нижегородской области запустят новое производство электротранспорта

Отметим, что «Нижэкотранс» создан в конце 2022 года. В течение III квартала 2026 года завод планирует завершить контракт по обновлению подвижного состава для Нижнего Новгорода: выпустить 170 трамваев, включая 26 трехсекционных, и 62 электробуса. Также предприятие выполнило заказ по производству трамвайных вагонов для Краснодара.