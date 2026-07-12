В Нижегородской области запустят новое производство электротранспорта

Белорусско-российское совместное предприятие ООО СП «Нижэкотранс» планирует запуск высокотехнологичного производства электротранспорта на территории особой экономической зоны «Кулибин» в Дзержинске Нижегородской области, сообщили в пресс-службе правительства региона. Мероприятия соответствуют целям национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
На территории ОЭЗ «Кулибин» планируется создание высокотехнологичного и роботизированного производства, что позволит расширить линейку продукции. В настоящее время ведется разработка перспективной линейки гибридного и электрического пассажирского транспорта.
Отметим, что «Нижэкотранс» создан в конце 2022 года. В течение III квартала 2026 года завод планирует завершить контракт по обновлению подвижного состава для Нижнего Новгорода: выпустить 170 трамваев, включая 26 трехсекционных, и 62 электробуса. Также предприятие выполнило заказ по производству трамвайных вагонов для Краснодара.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.