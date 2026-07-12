В Свердловской области прошел горный марафон «Конжак»

Обучающиеся Новолялинской спортивной школы приняли участие в 29-м горном марафоне «Конжак», который прошел в Свердловской области, сообщили в управлении образованием Новолялинского городского округа. Мероприятие организовано в ходе реализации национального проекта «Молодёжь и дети».
Мероприятие прошло 4 июля. Трасса протяженностью 42 километра, ведущая на вершину горы Конжаковский Камень, включает сложный рельеф и значительные перепады высот. В этом году на старт вышли одиннадцать спортсменов Новолялинской спортивной школы.
Особо отличился Василий Лавров, ставший лучшим среди новолялинских спортсменов. Однако главным достижением для всех участников стало то, что они смогли пройти трудные 42 километра до конца. В составе команды выступили Денис Фартеев, Василий Пих, Александр Мамаев, Елена Пих, Софья Фомина, Дарья Попова, Елена Веселова, Анастасия Аксенович, Александр Федоров и Данис Зиннатуллин.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.