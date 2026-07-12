Еще 20 жителей Подмосковья прошли обучение в «Школе фермера»

Вручение дипломов выпускникам 13-го потока образовательной программы «Школа фермера» состоялось в Российском государственном аграрном университете — МСХА имени К. А. Тимирязева, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области. Программа реализуется в соответствии с задачами национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
В этом году обучение завершили 40 человек, в том числе 20 представителей Подмосковья. Участники освоили направления «Вертикальное садоводство» и «Хмелеводство». В течение двух месяцев они изучали теорию и проходили практику на предприятиях региона. Итогом обучения стала защита бизнес-проектов: развитие агротуризма с выращиванием хмеля, создание вертикальных ферм для производства грибов шиитаке и решения в сфере озеленения.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.