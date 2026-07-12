Еще 20 жителей Подмосковья прошли обучение в «Школе фермера»

В этом году обучение завершили 40 человек, в том числе 20 представителей Подмосковья. Участники освоили направления «Вертикальное садоводство» и «Хмелеводство». В течение двух месяцев они изучали теорию и проходили практику на предприятиях региона. Итогом обучения стала защита бизнес-проектов: развитие агротуризма с выращиванием хмеля, создание вертикальных ферм для производства грибов шиитаке и решения в сфере озеленения.