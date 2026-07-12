В Оренбургской области прошли сельские спортивные игры

Сельские спортивные игры «Золотой колос Оренбуржья» прошли в поселке Домбаровском Оренбургской области, сообщили в администрации муниципального образования Новоорский район. Мероприятие организовано в ходе реализации госпрограммы «Спорт России».
Соревнования прошли на обновленном стадионе «Дорожник». В финале приняли участие жители 29 районов Оренбуржья. По итогам игр определились победители и призеры в различных дисциплинах и группах.
В вольной борьбе первое место занял Акбулакский район, второе — Домбаровский район, третье — Сакмарский район. В греко-римской борьбе победил Новосергиевский район, вторым стал Асекеевский район, третьим — Оренбургский район.
В волейболе среди женщин лучшей стала команда Оренбургского района, второе место у Красногвардейского района, третье — у Новосергиевского. Среди мужчин победил Грачевский район, вторым стал Оренбургский район, третьим — Северный район. В футболе первое место завоевал Оренбургский район, второе — Тюльганский район, третье — Первомайский район.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.