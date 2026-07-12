«Союзмультфильм» судится с ростовскими предпринимателями

Роль вещественного доказательства в процессе сыграли наклейки, на которых и были запечатлены данные герои. В этот же день аналогичный вердикт Арбитражный суд вынес в отношении предпринимателя из Азова. С него взыскали 10 тысяч рублей, а поводом для иска тоже послужило нарушение прав на фигуру Волка.