Axios: США ударили по иранским целям в районе Ормузского пролива

Вооруженные силы США нанесли удары по иранским целям в районе Ормузского пролива. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.
Утверждается, что ВС США нанесли удары по иранским ракетным системам, комплексам ПВО, а также катерам Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что представители Ирана согласились на идеальную для Вашингтона сделку. Но позднее ударили беспилотником по судну в Ормузском проливе.
Сайт KP.RU также писал, что иранское управление по контролю за Персидским заливом (PGSA) сообщило, Тегеран проанализирует запросы судов на проход через Ормузский пролив в том случае, если стабилизируется ситуация в регионе.