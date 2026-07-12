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Axios: США ударили по иранским целям в районе Ормузского пролива

США нанесли удары по иранским ракетным системам, комплексам ПВО и катерам КСИР.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы США нанесли удары по иранским целям в районе Ормузского пролива. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.

Утверждается, что ВС США нанесли удары по иранским ракетным системам, комплексам ПВО, а также катерам Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что представители Ирана согласились на идеальную для Вашингтона сделку. Но позднее ударили беспилотником по судну в Ормузском проливе.

Сайт KP.RU также писал, что иранское управление по контролю за Персидским заливом (PGSA) сообщило, Тегеран проанализирует запросы судов на проход через Ормузский пролив в том случае, если стабилизируется ситуация в регионе.

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