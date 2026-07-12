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В Волгограде снова завыли сирены из-за ракет ВСУ

В Волгограде на фоне объявленной в регионе ракетной опасности включили сирены ГО и ЧС.

В Волгограде на фоне объявленной в регионе ракетной опасности включили сирены ГО и ЧС вечером 12 июля. Как сообщает ИА «Высота 102», звуки, напоминающие о необходимости укрыться в заглубленных помещениях, услышали жители всех районов региональной столицы.

От Министерства обороны РФ и официальных ведомств на текущий момент уточняющей информации не поступало. Аэропорт Волгограда осуществляет работу в штатном режиме.

Отметим минувшей ночью в регионе действовали сразу две опасности — беспилотная и ракетная опасности. Ракетная опасность продлилась чуть более получаса — с 01:30 до 02:05. Беспилотная же опасность действовала чуть более четырех часов — с 00:42 до 05:02.

Изображение создано при помощи ИИ.

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