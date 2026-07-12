В Волгограде снова завыли сирены из-за ракет ВСУ

Отметим минувшей ночью в регионе действовали сразу две опасности — беспилотная и ракетная опасности. Ракетная опасность продлилась чуть более получаса — с 01:30 до 02:05. Беспилотная же опасность действовала чуть более четырех часов — с 00:42 до 05:02.