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Стоматолог рассказал, почему чувствительность зубов усиливается летом

Стоматолог Тумашевич: Холодные напитки могут усилить чувствительность зубов летом.

Источник: Комсомольская правда

Холодные напитки, мороженое и фрукты способны усилить чувствительность зубов в теплое время года. Об этом Москве 24 рассказал врач-стоматолог Артур Тумашевич.

По словам специалиста, одна из главных опасностей летом — резкое увеличение в рационе фруктов, ягод и соков. Их кислая среда размягчает эмаль, что и вызывает чувствительность. Особенно вредно чистить зубы сразу после такой еды: слюна обладает щелочной средой, которая нейтрализует кислоты и помогает восстанавливать эмаль. Кроме того, чистка после пищи с красителями усиливает окрашивание зубов. Гигиену лучше проводить примерно через час, используя щетку с пометкой «мягкая» или soft.

Еще одна причина — частое употребление холодных продуктов. Полость рта теплая, и резкий контраст вызывает микротрещины на эмали, которые не заживают, что приводит к боли. Врач советует слегка согревать напитки, давать мороженому подтаять и не употреблять после этого горячее. Снизить чувствительность помогают реминерализующие средства, например пенки, которые хорошо распределяются по поверхности и проникают в труднодоступные места. Эффект появляется при ежедневном применении.