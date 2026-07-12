Стоматолог рассказал, почему чувствительность зубов усиливается летом

По словам специалиста, одна из главных опасностей летом — резкое увеличение в рационе фруктов, ягод и соков. Их кислая среда размягчает эмаль, что и вызывает чувствительность. Особенно вредно чистить зубы сразу после такой еды: слюна обладает щелочной средой, которая нейтрализует кислоты и помогает восстанавливать эмаль. Кроме того, чистка после пищи с красителями усиливает окрашивание зубов. Гигиену лучше проводить примерно через час, используя щетку с пометкой «мягкая» или soft.