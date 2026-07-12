Baza: Житель Челябинска застрял в баке во время игры в прятки с детьми

29 июня появилась информация о том, что на Московском шоссе в Самаре водитель автомобиля Kia Rio не пропустил «Ниву». После этого один из мужчин приковал себя наручниками к ручке двери седана, а водитель Kia нажал на газ и провез прикованного мужчину на спине около десятка метров.