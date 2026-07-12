«Впечатляет громкими именами»: Путин оценил программу фестиваля Мацуева в Суздале

Глава государства отметил, что фестиваль обретает традиции и становится заметным событием в культурной и общественной жизни страны. По его словам, нынешний форум впечатляет насыщенной программой и громкими именами — признанными мастерами оперной сцены, известными исполнителями классической и джазовой музыки, звёздами балета.
Путин выразил уверенность, что оригинальный и по-настоящему красивый проект в полной мере оправдает ожидания самой взыскательной публики и оставит добрые, незабываемые впечатления. Президент пожелал участникам успехов и всего наилучшего.
Второй Летний фестиваль открылся в субботу постановкой Астраханского государственного театра оперы и балета «Война и мир» Сергея Прокофьева. Мероприятие щедро дарит публике возможность насладиться высоким искусством на фоне уникальных памятников архитектуры древнего Суздаля.
Также сегодня Владимир Путин поздравил работников и ветеранов рыбохозяйственной отрасли с Днём рыбака. Президент отметил, что отрасль демонстрирует серьёзный потенциал роста: привлекаются инвестиции, обновляется флот и береговая инфраструктура, внедряются передовые технологии и развиваются научные исследования. Особое внимание уделяется подготовке квалифицированных кадров.
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