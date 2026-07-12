«Впечатляет громкими именами»: Путин оценил программу фестиваля Мацуева в Суздале

Глава государства отметил, что фестиваль обретает традиции и становится заметным событием в культурной и общественной жизни страны. По его словам, нынешний форум впечатляет насыщенной программой и громкими именами — признанными мастерами оперной сцены, известными исполнителями классической и джазовой музыки, звёздами балета.