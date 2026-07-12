В Красноярске открылась фотовыставка проекта «Чистый воздух»

Фотовыставка, посвященная федеральному проекту «Чистый воздух», начала работу во Дворце труда и согласия в Красноярске, что соответствует целям нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в Министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края.
На информационных стендах представлены основные направления работы. Во-первых, промышленные предприятия реализуют экологические проекты (серная программа, новые корпуса, электрофильтры, системы газоочистки). Параллельно регион обновляет автопарк общественного транспорта и переводит частный сектор на экологичные виды отопления.
Экспозицию впервые представили на экологической конференции в Национальном центре «Россия» на Енисее. Красноярский край участвует в проекте с 2019 года. Для Красноярска и Норильска реализация программы выходит на финишную прямую: она завершается в 2026 году. В числе других городов-участников — Ачинск, Лесосибирск, Минусинск.
Выставка будет работать в течение месяца. Посетить ее могут все желающие.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.