В Красноярске открылась фотовыставка проекта «Чистый воздух»

Экспозицию впервые представили на экологической конференции в Национальном центре «Россия» на Енисее. Красноярский край участвует в проекте с 2019 года. Для Красноярска и Норильска реализация программы выходит на финишную прямую: она завершается в 2026 году. В числе других городов-участников — Ачинск, Лесосибирск, Минусинск.