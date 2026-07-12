14 дней и никаких коротких отпусков: психолог объяснила, как отдохнуть по-настоящему

По словам специалиста, проблемы с расслаблением связаны с адаптацией при смене ролей — деловому человеку нужно стать беззаботной личностью, что не всегда легко. Полное переключение происходит только на 7-й день, когда человек осознает, что ему хорошо и без работы. Поэтому не стоит разбивать отпуск на короткие промежутки: 14 дней — это минимум, необходимый для качественного отдыха. Не следует возвращаться из путешествия в последний день перед работой — лучше оставить 1−2 дня на плавный переход к деловой роли.