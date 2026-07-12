14 дней и никаких коротких отпусков: психолог объяснила, как отдохнуть по-настоящему

Отдых продолжительностью 14 дней и планирование досуга помогают забыть о рабочих задачах в отпуске. Об этом Москве 24 рассказала психолог Екатерина Кольцова.
По словам специалиста, проблемы с расслаблением связаны с адаптацией при смене ролей — деловому человеку нужно стать беззаботной личностью, что не всегда легко. Полное переключение происходит только на 7-й день, когда человек осознает, что ему хорошо и без работы. Поэтому не стоит разбивать отпуск на короткие промежутки: 14 дней — это минимум, необходимый для качественного отдыха. Не следует возвращаться из путешествия в последний день перед работой — лучше оставить 1−2 дня на плавный переход к деловой роли.
Важно планировать досуг: непонимание, чем занять время, часто вызывает переключение на рабочие мысли. Заранее стоит договориться с коллегами, что беспокоить разрешено только в случае форс-мажора.
Если человек испытывает сильную тревогу, боится отпустить контроль или страдает от навязчивых мыслей, что без него все развалится, нужно обратиться к психологу. Невозможность выдохнуть опасна для здоровья: постоянное напряжение может стать причиной инсульта.