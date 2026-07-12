Участник из Приангарья занял 1 место в отборочном этапе «Абилимпикса»

Завершился отборочный этап Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Первое место в компетенции «Столярное дело» занял обучающийся Иркутского техникума архитектуры и строительства Иван Самохвалов, сообщили в центре оценки профессионального мастерства, квалификаций педагогов и качества образования региона. Мероприятие включено в федеральный проект «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети».
Иван Самохвалов осваивает профессию строительного столяра, он перешел на второй курс техникума. Его наставник — мастер производственного обучения Евдокия Парханеева. Право участия в отборочных соревнованиях Иван получил как призер IX регионального чемпионата «Абилимпикс» в Иркутской области.
Отметим, что в отборочном этапе от Иркутской области приняли участие 16 представителей по 11 компетенциям. Соревнования прошли на базе образовательных организаций Новосибирской и Сахалинской областей, а также Красноярского края. Иван Самохвалов будет выступать за Иркутскую область в финале Национального чемпионата в Москве осенью.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.