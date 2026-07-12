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Шесть человек погибли в результате наезда автомобиля на ярмарке в Чили

Водитель наехал на людей на ярмарке в Чили, есть погибшие.

Не менее шести человек погибли, а также семь пострадали в результате наезда автомобиля на посетителей ярмарки в Чили. Об этом сообщила радиостанция BioBio.

Инцидент произошел в чилийском городе Винья-дель-Мар. Очевидцы утверждают, что водитель не справился с управлением после столкновения и совершил наезд на ярмарочные палатки. Рядом с ними располагались продавцы и покупатели.

Водитель задержан. Источник со ссылкой на Военно-морские силы Чили также отметил, что водитель является военнослужащим.

Ранее сайт KP.RU писал, что в Калининграде задержан водитель, который в состоянии опьянения сбил женщину с двумя детьми на тротуаре. В результате трехлетний мальчик погиб, годовалая девочка в коме. По факту происшествия региональная прокуратура начала проверку.

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