На Кубе полностью восстановили энергосистему после масштабных сбоев

Ранее министр иностранных дел республики Бруно Родригес Паррилья во время пресс-конференции в Гаване заявил, что Куба выносит вопрос о бессрочной американской блокаде на экстренное обсуждение Генеральной Ассамблеи ООН. Глава МИД назвал ситуацию на острове критической и связал её с экономическим и финансовым давлением со стороны США, возложив вину за кризис на Вашингтон.