Красноярский край получит поддержку молодежной политики и добровольчества

По программе «Регион для молодых» в крае модернизируют три молодежных центра: проведут ремонт и оснастят их современным оборудованием. Также запланированы спортивные, профориентационные, семейные и научно-технические мероприятия, а также обучение сотрудников отрасли. Благодаря конкурсу «Регион добрых дел» в четырех вузах края укрепят добровольческие ячейки, для студентов и кураторов пройдут образовательные модули и выездные практики. По итогам проведут межвузовский форум и подготовят дорожные карты по развитию студенческого добровольчества.