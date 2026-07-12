Красноярский край получит поддержку молодежной политики и добровольчества

Красноярский край выиграл гранты на модернизацию молодежных центров, развитие добровольчества и мероприятия для молодых жителей региона, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона. Средства предоставлены в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети».
По программе «Регион для молодых» в крае модернизируют три молодежных центра: проведут ремонт и оснастят их современным оборудованием. Также запланированы спортивные, профориентационные, семейные и научно-технические мероприятия, а также обучение сотрудников отрасли. Благодаря конкурсу «Регион добрых дел» в четырех вузах края укрепят добровольческие ячейки, для студентов и кураторов пройдут образовательные модули и выездные практики. По итогам проведут межвузовский форум и подготовят дорожные карты по развитию студенческого добровольчества.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.