Ученики колледжей Москвы реализовали творческие проекты для театров

Более 100 учеников шести столичных колледжей участвовали в создании спектаклей и оформлении пространств четырех московских театров в этом учебном году, что соответствует целям нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в пресс-службе департамента образования и науки города Москвы.
Учащиеся прошли весь путь реализации креативной задачи — от идеи до готового продукта и премьер. Так, ученики колледжа «ИТ. Москва» разработали более 10 типов элементов навигационной системы для театра «Русская песня»: указатели, пиктограммы, таблички и знаки. Ребята из Первого московского образовательного комплекса создали более 100 костюмов для постановок «Обыкновенное чудо», «Дубровский» и «Анна Каренина». А учащиеся колледжа имени Карла Фаберже участвовали в создании сценических образов для трех постановок театра «МОСТ», восстановив аутентичный костюм медсестры и создав образ главного героя в ретростиле.
Ученики Московского образовательного комплекса имени Виктора Талалихина работали над макияжем и прическами актеров в стилистике 1920−1930-х годов. Учащиеся колледжа предпринимательства № 11 организовали многокамерную съемку репетиций и премьер. Ученики техникума имени Л. Б. Красина оформили афишу и лифлеты, создали тканевые и видеодекорации для мультимедийного комплекса «Умный театр», а также провели мастер-класс по оригами.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.