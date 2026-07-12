Ученики колледжей Москвы реализовали творческие проекты для театров

Учащиеся прошли весь путь реализации креативной задачи — от идеи до готового продукта и премьер. Так, ученики колледжа «ИТ. Москва» разработали более 10 типов элементов навигационной системы для театра «Русская песня»: указатели, пиктограммы, таблички и знаки. Ребята из Первого московского образовательного комплекса создали более 100 костюмов для постановок «Обыкновенное чудо», «Дубровский» и «Анна Каренина». А учащиеся колледжа имени Карла Фаберже участвовали в создании сценических образов для трех постановок театра «МОСТ», восстановив аутентичный костюм медсестры и создав образ главного героя в ретростиле.