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В Подмосковье заметили «шкваловый ворот»

Огромную тучу заметили в Подмосковье Жители Московской области заметили явление похожее на смерч, однако, как пояснил в беседе с РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, речь идет о шкваловом вороте.

Источник: РБК

Огромную тучу заметили в Подмосковье.

Жители Московской области заметили явление похожее на смерч, однако, как пояснил в беседе с РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, речь идет о шкваловом вороте.

«Это не смерч, это шкваловый ворот — разновидность кучево-дождевых облаков. К тому же в сторону Москвы из Дмитровского района это сегодня прийти не могло — преобладали восточные потоки», — сказал он.

О том, что к выходным над Центральной Россией сольются циклоны «Бернадетт» с Северной Атлантики и идущий с Каспия, в результате чего выпадут обильные дожди, синоптики предупреждали с начала недели.

Так, в ночь на 11 июля на Московскую область обрушился ураган с дождями, грозами и сильным ветром. Непогода затронула запад Подмосковья, где выпало до 7 мм осадков, а порывы ветра достигали 20 м/с.

Ураган обрушился на Подмосковье.

Вскоре мощный ливень с грозой и сильным ветром накрыл Москву. Наиболее интенсивные осадки прошли на юге, западе, северо-западе и в центре города.

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