Сиреневое море: в Крыму сезон цветения лаванды — фотолента

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. Лаванда — символ французского Прованса — была привезена на крымскую землю в 1812 году. Сначала ее разводили в императорском Никитском ботаническом саду. Век тому назад в советском Крыму лаванда стала одной из самых массовых высаживаемых эфиромасличных культур, а уже через десятилетие эфиромасличные предприятия молодой Крымской АССР вышли на проектную мощность.