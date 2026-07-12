Сиреневое море: в Крыму сезон цветения лаванды — фотолента

В 1965 году на полуострове открылся единственный в СССР Всесоюзный научно-исследовательский институт, занимающийся изучением эфирных масел, а также предприятия, занимающиеся разведением и селекцией эфироносов, в том числе и лаванды. Советский Союз обеспечивал 65% мировых потребностей.
В Бахчисарайском районе в селе Тургенево раскинулось одно из самых больших в Европе лавандовых полей, представляющее собой гигантский массив в 180 гектаров лавандовых кустов.
Лаванда — природный ароматизатор и защита от бактерий. Эфирное масло этого растения, его высушенные букетики, косметика и даже сыр и десерты с лавандой — отличный подарок гостям Крыма.